Al Seer Marine presenta su estrategia de transformación con inteligencia artificial

ABU DABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) — Al Seer Marine, empresa puntera en soluciones marítimas avanzadas y filial de IHC, ha anunciado el despliegue de su estrategia integral de transformación con inteligencia artificial (IA).

La iniciativa sitúa la IA en el centro de la próxima etapa de crecimiento de la compañía, con la incorporación de sistemas inteligentes destinados a impulsar la automatización en la construcción naval, los buques no tripulados de superficie (USV), la gestión de flotas, la logística y la eficiencia operativa.

En paralelo, Al Seer Marine se ha convertido en la primera empresa marítima emiratí en incorporar un observador del consejo sin derecho a voto basado en IA, denominado NOVA (Neural Oversight & Virtual Automation).

NOVA refuerza la gobernanza al permitir consultas en directo en las reuniones del consejo, modelización de escenarios, apoyo presupuestario y supervisión automatizada de filiales y empresas conjuntas.

Desarrollado por Aleria, NOVA transforma datos financieros, operativos y de mercado fragmentados en información estratégica en tiempo real. La herramienta utiliza IA para aprender de forma continua, detectar anomalías y generar análisis predictivos, proporcionando al consejo una supervisión inteligente que mejora la preparación de las embarcaciones y la seguridad operativa.

Guy Neivens, consejero delegado de Al Seer Marine, señaló: «La inteligencia artificial está pasando a formar parte del ADN operativo de Al Seer Marine. Desde la gestión de flotas y la construcción naval hasta los USV y la manufactura avanzada, estamos integrando la IA en todas las áreas de nuestra actividad. Su poder nos permite maximizar la eficiencia, mejorar la seguridad y elevar el rendimiento en todos los ámbitos del negocio. El lanzamiento de NOVA supone un nuevo paso en este camino, convirtiendo los datos en inteligencia en tiempo real que refuerza tanto nuestras operaciones diarias como nuestra competitividad a largo plazo».

Como observador sin voto, NOVA enriquece la participación del consejo a través de consultas en vivo, modelización de escenarios y análisis predictivos. Integra datos estructurados y no estructurados procedentes de sistemas ERP, hojas de cálculo, documentos, bases de datos y flujos de mercado en directo para generar información que respalde decisiones más rápidas y precisas.

Eric Leandri, consejero delegado de Aleria, afirmó: «Con la implantación de NOVA, el observador de IA de Al Seer Marine desarrollado por Aleria, mantenemos nuestro compromiso con soluciones prácticas de inteligencia artificial que mejoran la eficiencia y la toma de decisiones estratégicas. Al aprovechar los datos en tiempo real y las perspectivas predictivas, NOVA garantiza que la dirección de Al Seer Marine pueda afrontar retos y oportunidades con mayor precisión y rapidez. Esta implementación es una pieza clave de nuestra estrategia para impulsar la integración de la IA en distintos sectores del mercado emiratí».

El lanzamiento de NOVA se apoya en el éxito pionero de IHC con Aiden Insight, estrenado en 2024 y convertido en 2025 en el primer observador de consejo soberano y local basado en IA de los Emiratos. NOVA hereda esa base y la aplica al ámbito marítimo, ofreciendo al consejo visibilidad sobre la estructura de capital, el rendimiento predictivo de la flota, la inteligencia de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo.

La implantación de NOVA en Al Seer Marine supone más que una actualización técnica: marca el inicio de una transformación de mayor alcance. Este sistema de vanguardia optimizará la gestión de flotas comerciales y la utilización de activos, reducirá costes operativos, agilizará proyectos de construcción naval y mitigará riesgos en la cadena de suministro.

El sistema de IA también permitirá introducir experiencias innovadoras para mejorar los servicios de gestión de yates y elevar la manufactura de USV y la impresión 3D, con el objetivo de mantener el liderazgo de la compañía mediante la adopción constante de las tecnologías más avanzadas.