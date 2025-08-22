Emiratos Árabes Unidos condena el ataque contra un convoy humanitario del Programa Mundial de Alimentos en Sudán

ABU DABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) – Los Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente el ataque contra un convoy humanitario del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Mellit, en el estado de Darfur del Norte, Sudán, un acto que constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario. El país subrayó la importancia de garantizar la seguridad de los civiles, así como la protección del personal humanitario y de socorro.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la necesidad de que las dos partes en Sudán respeten la Declaración de Yeda para proteger a la población civil y garantizar la entrega segura y sin obstáculos de la ayuda humanitaria.

El Ministerio también destacó la importancia de dar prioridad a los intereses del pueblo sudanés y de protegerlo de las devastadoras consecuencias del conflicto.

Asimismo, el Ministerio reiteró la postura firme de Emiratos Árabes Unidos, que abogó por un alto el fuego inmediato, la facilitación de un acceso humanitario urgente y sin restricciones, y el apoyo a los esfuerzos regionales e internacionales destinados a poner fin a la guerra civil y a cumplir las aspiraciones del pueblo hermano de Sudán de alcanzar la paz y la estabilidad.