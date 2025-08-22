Emiratos Árabes Unidos condena los atentados terroristas en Colombia

ABU DABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) – Los Emiratos Árabes Unidos condenaron enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en varias zonas de Colombia, que causaron la muerte de decenas de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad, y dejaron numerosos heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena del país a estos actos criminales y su rechazo absoluto de todas las formas de violencia y terrorismo que atentan contra la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó sus sinceras condolencias y su profunda solidaridad a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo de Colombia, y transmitió sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.