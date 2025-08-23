Abdullah bin Zayed se reúne en Podgorica con el primer ministro de Montenegro

PODGORICA, 23 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió este sábado en la capital montenegrina con Milojko Spajić, primer ministro de Montenegro.

El encuentro sirvió para repasar vías de fortalecimiento de las relaciones bilaterales y explorar perspectivas de cooperación en sectores como la economía, el comercio, la inversión, las energías renovables y la seguridad alimentaria, entre otras áreas consideradas pilares para impulsar las prioridades comunes de desarrollo.

El jeque Abdullah bin Zayed reafirmó el compromiso de Emiratos con el fortalecimiento de unas relaciones sólidas y fructíferas con Montenegro y con otros países de los Balcanes, y destacó el crecimiento sostenido de la cooperación en múltiples ámbitos.

El máximo responsable de la diplomacia emiratí transmitió además sus mejores deseos de progreso y prosperidad para Montenegro y su pueblo.

El jeque Abdullah bin Zayed había llegado previamente a Podgorica en visita de trabajo, donde fue recibido por el primer ministro Spajić.

En la reunión también participaron Saeed Mubarak Rashid Al Hajeri, presidente del consejo de administración de la Emirates Drug Establishment y asistente del ministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Económicos y Comerciales, así como varios ministros y altos cargos del Gobierno montenegrino.