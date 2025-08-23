Emiratos envía 30 toneladas de suministros médicos, incluidos medicamentos de emergencia, a Chad para combatir un brote de cólera

ABU DABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha enviado 30 toneladas de suministros médicos, entre ellos medicamentos de emergencia, a la República de Chad para contribuir a contener el brote de cólera.

La iniciativa forma parte del papel humanitario global de Emiratos en apoyo al sector sanitario en África y de sus medidas inmediatas para frenar la propagación de enfermedades.

Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, subrayó que el país, bajo el liderazgo del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, mantiene su compromiso humanitario internacional para hacer frente a los desafíos sanitarios allí donde se produzcan, desarrollando soluciones adecuadas en coordinación con organismos internacionales y entidades locales.

«La Organización Mundial de la Salud ha advertido recientemente de que la situación global del cólera sigue deteriorándose, tras registrar más de 390.000 casos y 4.332 muertes en 31 países en lo que va de año», recordó Al Ameri, señalando que el organismo expresó su preocupación por la propagación de la enfermedad en varios países, entre ellos Chad.

El responsable explicó que la respuesta humanitaria urgente de Emiratos refleja su compromiso con los esfuerzos internacionales para prevenir este tipo de enfermedades y proporcionar tratamientos médicos a tiempo que permitan tanto la prevención como la curación.

Añadió que la Agencia de Ayuda de Emiratos continuará aplicando programas de cooperación exterior en línea con la política nacional en materia humanitaria internacional, que incluye planes de respuesta y socorro, programas de estabilización y recuperación temprana, así como asistencia esencial para mejorar las condiciones de vida y apoyar a comunidades que atraviesan crisis o dificultades. Todo ello se llevará a cabo en colaboración con organizaciones internacionales y entidades locales en los países destinatarios, con el objetivo de generar un impacto tangible y sostenible.