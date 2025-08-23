El presidente y los vicepresidentes de Emiratos envían condolencias al rey saudí por la muerte de la madre del príncipe Fahd bin Muqrin Al Saud

ABU DABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, por el fallecimiento de la madre del príncipe Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Corte Presidencial, remitieron también mensajes similares al monarca saudí.