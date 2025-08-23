UAE Team Emirates-XRG logra una emocionante victoria en la Vuelta a Alemania

BERLÍN, 23 de agosto de 2025 (WAM) — El ecuatoriano Jhonatan Narváez se impuso en la segunda etapa de la Lidl Deutschland Tour con un vibrante final al esprint entre tres corredores, logrando así su primera victoria desde los Campeonatos Nacionales disputados en febrero.

Narváez cruzó la meta en Arnsberg tras una jornada en la que peleó hasta el último metro, viendo recompensada su combatividad.

Se trata de la 73.ª victoria de la temporada para el UAE Team Emirates-XRG. El triunfo no resultó sencillo: Narváez apostó por una carrera ofensiva durante toda la tarde y acabó imponiendo su fuerza en el esprint decisivo.