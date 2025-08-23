Emiratos prepara el noveno barco de ayuda para Gaza dentro de la Operación Chivalrous Knight 3

ABU DABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Bajo las directrices del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC), avanzan los preparativos para el envío del noveno barco de ayuda en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, con asistencia humanitaria y de socorro urgente para los afectados en la Franja de Gaza.

La iniciativa se inscribe en las orientaciones del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que lanzó la Operación Chivalrous Knight 3 con el objetivo de reforzar la respuesta humanitaria y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino en plena crisis.

El buque será cargado con aproximadamente 7.000 toneladas de alimentos básicos y zarpará en los próximos días hacia Gaza como respuesta urgente al agravamiento de las necesidades de la población debido al empeoramiento de la situación humanitaria. La operación refleja el compromiso constante de Emiratos con el apoyo al pueblo palestino y la provisión de ayuda inmediata en tiempos de crisis.

Desde su inicio, la Operación Chivalrous Knight 3 ha incluido la preparación y envío de ocho barcos de ayuda anteriores, que transportaron miles de toneladas de alimentos, suministros médicos y materiales de refugio. Estos envíos, realizados a través de un puente marítimo y aéreo continuo, ponen de relieve el firme compromiso de Emiratos con el apoyo a sus hermanos y hermanas palestinos.