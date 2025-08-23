Un convoy de ayuda humanitaria de Emiratos llega a Gaza dentro de la Operación Chivalrous Knight 3

ABU DABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Un nuevo convoy de ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3.

Los camiones transportaban alimentos y suministros de socorro para apoyar a las familias afectadas y aliviar su sufrimiento ante las difíciles condiciones humanitarias que atraviesa el enclave.

Este último envío responde a las necesidades urgentes y a la trágica situación que afronta la población de Gaza, donde se agrava el sufrimiento de cientos de miles de familias desplazadas y víctimas de la guerra debido a la grave escasez de alimentos, agua, medicinas y otros bienes básicos.

Entre el 28 de julio y el 23 de agosto de 2025, un total de 697 camiones entraron en Gaza con ayuda humanitaria y médica, además de equipos especiales, como parte del Proyecto Lifeline de Emiratos, diseñado para garantizar la continuidad de los esfuerzos de socorro.

Los convoyes forman parte de la Operación Chivalrous Knight 3 y reflejan el compromiso permanente de Emiratos Árabes Unidos con el pueblo palestino. La ayuda se enmarca en un esfuerzo humanitario más amplio destinado a asistir a las familias afectadas, reforzar la resiliencia y aliviar la carga de los habitantes de la Franja de Gaza.