Emiratos y Angola: una asociación prometedora para el desarrollo

ABU DABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — La visita de Estado del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a la República de Angola marca un hito importante en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en sectores clave, de forma que se atiendan las prioridades de desarrollo y se genere prosperidad y crecimiento para ambas naciones y sus pueblos.

Las relaciones bilaterales reflejan un aspecto esencial de la creciente cooperación de Emiratos con el continente africano en general, con el objetivo de impulsar la prosperidad en África, contribuir a afrontar los retos futuros y promover soluciones innovadoras.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1997, los lazos entre ambos países han crecido de forma constante. Los encuentros bilaterales y las visitas oficiales de dirigentes y responsables de las dos naciones han actuado como motor de avance para la cooperación conjunta.

La relación entre Emiratos y Angola se ha caracterizado por una estrecha coordinación en distintos niveles. Para reforzar esta asociación, los dos países han firmado varios acuerdos bilaterales, entre ellos:

Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal (8 de febrero de 2018).

Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones Recíprocas (5 de abril de 2017).

Acuerdo de Cooperación en Aviación Bilateral (21 de abril de 2021).

Emiratos busca consolidar sus relaciones económicas con Angola mediante fuertes inversiones en sectores estratégicos como energía, tecnología y logística marítima, con oportunidades también en seguridad alimentaria y agricultura.

El comercio no petrolero entre ambos alcanzó los 2.200 millones de dólares en 2024, lo que supone un crecimiento del 36,3% respecto a 2019.

Las relaciones económicas se intensificaron desde 2021, con el intercambio de varios memorandos de entendimiento, entre ellos:

Un acuerdo de cooperación entre Masdar y el Ministerio de Energía y Agua de Angola para el desarrollo de proyectos de energía solar y almacenamiento.

Una carta de intenciones entre Abu Dhabi Ports y el Ministerio de Transportes de Angola para colaborar en transporte y sectores relacionados.

Un memorando entre EDGE Group y el Gobierno angoleño sobre cooperación futura.

Un memorando entre Presight y el Gobierno angoleño sobre transformación digital.

En 2023, el grupo Abu Dhabi Ports firmó acuerdos estratégicos con instituciones angoleñas, como:

Un acuerdo marco con el Ministerio de Transportes para el desarrollo conjunto de servicios e infraestructuras marítimas en todo el país.

Un acuerdo preliminar con la empresa estatal Unicargas para crear una empresa mixta y operar el terminal multipropósito del puerto de Luanda —la principal instalación portuaria del país, que canaliza cerca del 70% de las importaciones internacionales y el 80% de las exportaciones no petroleras.

La Oficina de Exportaciones de Abu Dabi (ADEX), parte del Fondo de Desarrollo de Abu Dabi, firmó dos acuerdos de financiación con el Gobierno de Angola por un total de 445 millones de dirhams, destinados a crear centros de datos y una plataforma de computación en la nube con tecnología avanzada, además de instalar alumbrado público ecológico en Luanda, Malanje, N’dalatando y Uíge.

EDGE Group también firmó un contrato de 1.000 millones de euros para que Abu Dhabi Ship Building (ADSB) construya una flota de fragatas avanzadas de 71 metros para la Marina de Angola.

Dubai Investments anunció un memorando con E20 Investment, de Abu Dabi, para desarrollar 3.750 hectáreas de tierras agrícolas en Angola, aprovechando su potencial agrícola y contribuyendo al crecimiento económico sostenible.

Durante la Abu Dhabi Sustainability Week de 2023, Masdar firmó un acuerdo con el Ministerio de Energía y Agua angoleño para desarrollar proyectos de energías renovables con una capacidad total de 2 GW.

En abril de 2024, Abu Dhabi Ports Group firmó un contrato de concesión de 20 años (prorrogable por 10) con la Autoridad Portuaria de Luanda para modernizar y operar el terminal multipropósito de la ciudad. El grupo invertirá 251 millones de dólares entre 2024 y 2026 para modernizar las instalaciones y crear un centro logístico, con inversiones que podrían ascender a 379 millones de dólares durante el periodo de concesión, en función de la demanda del mercado.

Además de las iniciativas económicas, Emiratos ha impulsado proyectos en salud, educación y transformación digital en Angola. En enero, envió 25 ambulancias y equipos médicos como parte de su Iniciativa Global de 220 millones de dólares para apoyar al sector sanitario africano.

La Fundación DP World financió la reforma de escuelas, la construcción de una biblioteca y la distribución de material escolar en Luanda, con un coste de 250.000 dólares. Por su parte, La Escuela Digital, una de las iniciativas de Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, anunció una alianza con Angola para ofrecer oportunidades educativas a niños en zonas rurales y desfavorecidas mediante tecnologías avanzadas y aplicaciones de aprendizaje digital.