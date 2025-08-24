Emiratos realiza el 79º lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria de la operación “Pájaros de la Bondad” en apoyo a Gaza

ABU DABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos continuaron con el envío de ayuda humanitaria al pueblo palestino en la Franja de Gaza al completar el 79º lanzamiento aéreo de suministros de socorro dentro de la operación “Pájaros de la Bondad”, desarrollada en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania e Indonesia.

El envío incluía alimentos básicos preparados con el apoyo de instituciones y organizaciones benéficas emiratíes, destinados a cubrir las necesidades urgentes de la población en medio de las graves condiciones humanitarias que atraviesa la Franja.

Con esta entrega, la ayuda total proporcionada por Emiratos a través de la operación supera las 4.052 toneladas, entre alimentos y materiales esenciales de socorro. La iniciativa refleja el firme compromiso del país con el apoyo al pueblo palestino y con el refuerzo de su resiliencia.

Estas acciones ponen de relieve el papel pionero de Emiratos en los esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria, al fomentar la cooperación regional y global y al promover una cultura solidaria para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por las crisis.