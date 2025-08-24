La mediación de Emiratos facilita un nuevo intercambio de 292 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el éxito de una nueva mediación en el intercambio de prisioneros de guerra entre la Federación Rusa y la República de Ucrania. La operación implicó a 292 detenidos —146 de cada parte— y eleva a 4.641 el número total de prisioneros intercambiados gracias a la mediación emiratí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su agradecimiento a ambos países por su cooperación con la iniciativa, que refleja la confianza depositada en Emiratos y el reconocimiento a su papel de apoyo en todos los esfuerzos dirigidos a resolver la crisis entre Rusia y Ucrania.

El ministerio subrayó que el éxito de esta decimoséptima mediación pone de relieve los estrechos vínculos entre Emiratos y los dos países.

Asimismo, reiteró el compromiso de Emiratos de respaldar todos los esfuerzos encaminados a lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania y a mitigar las consecuencias humanitarias de la crisis.