El presidente de Emiratos llega a Angola en visita de Estado

LUANDA, 24 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a la República de Angola para realizar una visita de Estado.

El mandatario viaja acompañado de una delegación en la que figuran el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministro de Sanidad y Prevención; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras; Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo; el jeque Salem bin Khalid Al Qasimi, ministro de Cultura; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, asesor presidencial para Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, jefe de la Oficina Presidencial para Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; Khalid Mohammed Balama, gobernador del Banco Central de Emiratos; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Cuentas; Salem Ali Khamis Obaid Al Shamsi, embajador en Angola, además de otros altos cargos.