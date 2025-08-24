Los gobernantes de Emiratos envían condolencias al emir de Kuwait por la muerte de la jequesa Suad Abdullah

ABU DABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — Los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos enviaron mensajes de condolencias al jeque Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir del Estado de Kuwait, por el fallecimiento de la jequesa Suad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

Los mensajes fueron remitidos por el jeque doctor Sultán bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fuyaira; el jeque Saud bin Rashid Al Mu’alla, de Umm Al Qaiwain; y el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.

Los príncipes herederos y gobernadores adjuntos también enviaron mensajes similares de condolencia al emir kuwaití.