Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Uruguay en el Día de la Independencia

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Corte Presidencial, remitieron también mensajes similares al presidente uruguayo con motivo de la celebración.