TRENDS subraya el papel de los centros de pensamiento en el desarrollo de la Asociación de la Gran Eurasia

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — TRENDS Research and Advisory participó en el foro “Greater Eurasian Partnership: Development Strategy” a través de su oficina en Rusia. El encuentro fue organizado en Moscú por la Organización Internacional para la Cooperación Euroasiática (IOEC).

El foro contó con la participación de más de 130 ponentes académicos de 55 países, entre ellos Pankin Aleksandr, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa.

En la sesión inaugural, el director ejecutivo de TRENDS Research and Advisory, Mohammed Al Ali, destacó el papel de los think tanks en el desarrollo de la Asociación de la Gran Eurasia. Subrayó que los centros de pensamiento y de investigación desempeñan una función clave en la configuración del futuro y en la construcción de asociaciones estratégicas transfronterizas, incluida la propia Asociación de la Gran Eurasia.

Al Ali explicó que, ante estas transformaciones, la relevancia de los think tanks ha crecido más allá de su papel como simples entidades de investigación: ahora actúan como puentes estratégicos que conectan a responsables políticos, al sector empresarial y a las instituciones académicas. Representan plataformas que facilitan la interacción creativa entre visiones y experiencias, transformando ideas en políticas aplicables.

Añadió que TRENDS busca reforzar su papel como plataforma de intercambio de conocimiento y de construcción de confianza mediante análisis basados en evidencias, fundamentos científicos, metodologías y enfoques sustentados en datos precisos.