El 17º Campeonato Mundial Profesional de Jiu-Jitsu de Abu Dabi se celebrará en noviembre

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, el 17º Campeonato Mundial Profesional de Jiu-Jitsu de Abu Dabi tendrá lugar el próximo mes de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

Más de 10.000 atletas internacionales, hombres y mujeres, participarán en el mayor y más prestigioso torneo del calendario mundial de esta disciplina.

Abdulmonem Al Hashemi, presidente de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos, presidente de la Unión Asiática de Ju-Jitsu y vicepresidente sénior de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu, expresó su agradecimiento al presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por su apoyo continuo al deporte en el país, así como al jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed por el patrocinio de este evento global.

«El Campeonato Mundial Profesional de Jiu-Jitsu de Abu Dabi ha alcanzado una relevancia internacional y se ha consolidado como una plataforma de primer nivel para descubrir talentos, preparar campeones y formar atletas capaces de representar con orgullo a Emiratos en escenarios internacionales, reforzando la posición de Abu Dabi como la capital mundial del jiu-jitsu», señaló Al Hashemi.

La Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos dio a conocer el calendario oficial del evento, que se desarrollará durante 11 días. Las competiciones comenzarán el 12 de noviembre con la categoría Amateur. El Festival Mundial de Jiu-Jitsu de Abu Dabi, que incluirá pruebas para bebés, niños y juveniles, se celebrará entre el 13 y el 15 de noviembre, junto con la competición de Para Jiu-Jitsu el día 13.

Las categorías Juvenil y Júnior competirán los días 16 y 17 de noviembre, seguidas de los Masters, el 18 y 19 de noviembre. El campeonato concluirá con las pruebas de la categoría Profesional, que tendrán lugar del 20 al 22 de noviembre.

La 17ª edición del campeonato refuerza un legado de 16 años de excelencia, consolidando su condición de evento deportivo global de referencia que combina la élite competitiva con el intercambio cultural. El torneo refleja la visión de Abu Dabi de promover el deporte como estilo de vida y de fomentar una cultura comunitaria activa y saludable.