La Cleveland Clinic Abu Dabi marca un hito con un trasplante de hígado para metástasis colorrectales

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — La Cleveland Clinic Abu Dabi ha realizado un trasplante de hígado en un paciente con metástasis hepáticas derivadas de un cáncer colorrectal, lo que supone un nuevo avance en el tratamiento oncológico y de trasplantes en la región.

La operación se practicó a un paciente internacional de 40 años procedente de Jordania, cuyo cáncer, diagnosticado inicialmente como cáncer de colon en 2019, se había extendido al hígado y no respondía a los tratamientos convencionales.

“El caso ejemplifica cómo la Cleveland Clinic Abu Dabi redefine constantemente lo posible en la atención al paciente. Al introducir terapias avanzadas y altamente especializadas en la región, no solo mejoramos los resultados, también ofrecemos nuevas esperanzas a quienes afrontan algunas de las enfermedades más raras y complejas”, explicó Georges-Pascal Haber, consejero delegado del centro.

Haber subrayó que la integración entre la experiencia en trasplantes y oncología está consolidando un modelo de atención que aporta innovación de primer nivel y resultados transformadores a Emiratos Árabes Unidos y más allá.

Luis Campos, médico especialista en trasplantes abdominales del Instituto de Enfermedades Digestivas de la Cleveland Clinic Abu Dabi, calificó el procedimiento como un “hito decisivo” para la región. “Refleja nuestro compromiso con el avance de la atención compleja y con superar los límites de lo posible en trasplantes”, señaló.

La Cleveland Clinic Abu Dabi, primer centro de trasplante multiorgánico de Emiratos Árabes Unidos, figura hoy entre los principales centros de trasplante del mundo. Solo en 2024 llevó a cabo más de 100 trasplantes de hígado, con un total de 360 desde el inicio del programa en 2017, un logro que solo unas pocas instituciones a nivel global han conseguido.