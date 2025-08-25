Los países del Golfo concentraron el 48,6% de las exportaciones y reexportaciones de los miembros de la Cámara de Comercio de Dubái en el primer semestre

DUBÁI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — La Cámara de Comercio de Dubái, una de las tres cámaras que operan bajo el paraguas de Dubai Chambers, anunció que los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) encabezaron la lista de destinos globales para las exportaciones y reexportaciones de sus miembros durante el primer semestre de 2025.

La región representó el 48,6% del total, con un valor combinado de 83.600 millones de dirhams. Este sólido desempeño refleja la importancia estratégica de los mercados del Golfo para la comunidad empresarial de la cámara.

La región de Oriente Medio (excluidos los países del CCG) se situó en segundo lugar, con el 29% del total y un valor de 49.900 millones de dirhams. Los mercados africanos ocuparon la tercera posición, con una cuota del 9,7% y un valor de 16.700 millones de dirhams.

La región de Asia-Pacífico quedó en cuarto lugar, con el 8,5% y un total de 14.600 millones de dirhams. Los mercados europeos se situaron quintos, con el 3% y un valor de 5.200 millones de dirhams.

América del Norte apareció en la sexta posición, con el 0,7% y alrededor de 1.200 millones de dirhams. Los mercados de América Latina ocuparon el séptimo lugar, con el 0,4% y un total de 680 millones de dirhams.

En conjunto, el valor total de las exportaciones y reexportaciones globales de los miembros de la Cámara de Comercio de Dubái alcanzó los 171.900 millones de dirhams en el primer semestre de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 18%.