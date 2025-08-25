El presidente de Emiratos es recibido en una ceremonia oficial por el líder de Angola

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó al Palacio Presidencial de Luanda, donde fue recibido por el presidente de Angola, João Manuel Lourenço.

Como parte de su visita de Estado, el mandatario emiratí fue recibido con una ceremonia oficial. A su llegada en comitiva al palacio, se disparó una salva de 21 cañonazos en su honor. Posteriormente, se dirigió a la tribuna principal, donde sonaron los himnos nacionales de Emiratos Árabes Unidos y de Angola. Una guardia de honor se alineó para rendirle homenaje.

El jeque Mohamed bin Zayed intercambió saludos con ministros y altos cargos angoleños, mientras João Lourenço saludaba a los miembros de la delegación que acompañaba al presidente emiratí.

La delegación de Emiratos incluía al jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; al jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; al jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor presidencial; a Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; a Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais, ministro de Sanidad y Prevención; a Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras; a Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes; a Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; a Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo; al jeque Salem bin Khalid Al Qasimi, ministro de Cultura; a Mohamed bin Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; a Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente; al jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; a Faisal Abdulaziz Al Bannai, asesor presidencial para Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada; a Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, jefe de la Oficina Presidencial para Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; a Khalid Mohammed Balama, gobernador del Banco Central de Emiratos; a Humaid Obaid Abu Shabas, presidente de la Autoridad de Cuentas; a Salem Ali Khamis Obaid Al Shamsi, embajador en Angola, además de otros altos cargos.