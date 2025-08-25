Al Zeyoudi: el CEPA entre Emiratos y Angola permitirá aumentar el comercio bilateral hasta los 10.000 millones de dólares anuales en 2033

ABU DABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — El ministro emiratí de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmó que el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Angola amplía los vínculos de Abu Dabi con los mercados de África subsahariana y occidental, una región de alto crecimiento que busca acelerar su desarrollo a través de inversiones y alianzas estratégicas.

En declaraciones a la agencia WAM, Al Zeyoudi señaló que Angola es uno de los países más prometedores de la región gracias a su población joven, sus abundantes recursos naturales y un crecimiento del PIB del 4,4% en 2024. Subrayó que el acuerdo se apoya en el dinamismo actual del comercio bilateral, especialmente en sectores como piedras preciosas, minerales, minería, comercio digital y agrotecnología.

Destacó que la ubicación estratégica de Angola en la costa atlántica del sur de África le otorga el potencial de convertirse en un centro logístico clave.

En cuanto a los lazos comerciales y de inversión, Al Zeyoudi recordó que las relaciones entre ambos países, establecidas en 1997, han registrado progresos notables. El comercio bilateral no petrolero alcanzó los 2.170 millones de dólares en 2024, un 2,6% más que en 2023. Las exportaciones no petroleras de Emiratos a Angola sumaron 135,6 millones de dólares, mientras que en el primer semestre de 2025 el comercio bilateral no petrolero rondó los 1.400 millones de dólares, lo que supone un aumento del 29,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las principales importaciones emiratíes desde Angola en 2024 incluyeron diamantes, oro, cobre (barras, varillas y aleaciones, trabajadas y sin trabajar) y cereales, que representaron el 99,8% del total. Entre las exportaciones destacaron destilados ligeros de petróleo, hierro y acero, válvulas y grifería, estructuras metálicas, cigarrillos y perfumes, que en conjunto supusieron el 50% del total. Las reexportaciones a Angola se centraron en vehículos medianos y grandes, camiones diésel, repuestos y componentes mecánicos, que representaron también el 50%.

El ministro insistió en que existen amplias oportunidades para ampliar rápidamente los vínculos en sectores estratégicos como energía, infraestructuras, minería, logística, turismo y sanidad. Citó ejemplos de empresas emiratíes ya activas en Angola: Masdar, que desarrolla un proyecto solar de 150 MW para abastecer a unas 90.000 viviendas; Dubai Investments, que construye el “Dubai Investments Park – Angola” en un área de 2.000 hectáreas; y AD Ports Group, que comenzó a operar recientemente una terminal multipropósito en el puerto de Luanda.

Al Zeyoudi recalcó que el CEPA con Angola es un pilar clave en la estrategia económica de Emiratos, donde el comercio exterior es motor fundamental del crecimiento. Abu Dabi se ha fijado como meta alcanzar un valor de comercio exterior de 4 billones de dirhams (1,1 billones de dólares) en 2031 y duplicar sus exportaciones en el mismo plazo.

El acuerdo contribuirá a esos objetivos mediante la eliminación o reducción de aranceles, la supresión de barreras innecesarias, la apertura de mercados a las exportaciones de servicios, la creación de mecanismos eficaces de resolución de disputas y el establecimiento de un marco integral para el comercio digital.

Según el ministro, el CEPA permitirá aumentar el comercio bilateral no petrolero a más de 10.000 millones de dólares anuales en 2033, añadirá alrededor de 1.000 millones de dólares al PIB de ambos países y generará cerca de 30.000 nuevos empleos. Además, reforzará el papel de Emiratos como centro global de cadenas de suministro y como enlace clave entre el mundo árabe, Europa, Asia y África.

El acuerdo, dijo, es equilibrado y mutuamente beneficioso: posibilita importar desde Angola bienes por valor de hasta 993,6 millones de dólares, como vidrio, pescado, frutas y productos ópticos, al tiempo que abre la puerta a incrementar exportaciones emiratíes por hasta 235 millones de dólares en maquinaria, equipos eléctricos, plásticos, caucho, metales ferrosos, productos químicos y minerales.

También fortalece la cooperación en servicios como negocios, logística, construcción, ingeniería, sanidad, educación, medio ambiente, finanzas, telecomunicaciones, turismo y viajes. Recordó que los servicios representan casi el 40% del PIB de Angola, lo que lo convierte en el segundo mayor sector económico del país.

Al Zeyoudi confirmó que el acuerdo dará apoyo a las pymes al suavizar restricciones comerciales y crear una plataforma de colaboración entre centros de apoyo, incubadoras, aceleradoras, polos de exportación y proyectos de jóvenes, mujeres y emprendedores. Se establecerá un comité específico para dotar a este segmento de herramientas que le permitan aprovechar las nuevas oportunidades.

Concluyó afirmando que el acuerdo entrará en vigor una vez completados los procedimientos de ratificación en ambos países. Tras su implementación, traerá beneficios inmediatos como procesos aduaneros más ágiles, reducción de aranceles y mayor acceso a los mercados.