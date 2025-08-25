UAE Team Emirates-XRG firma un quinto y un octavo puesto en Italia, mientras Tim Wellens sube al podio final del Renewi Tour

BERLÍN / BRUSELAS, 25 de agosto de 2025 (WAM) — En la primera llegada en alto de la Vuelta a España, tanto João Almeida como Juan Ayuso ofrecieron señales alentadoras para el UAE Team Emirates-XRG, al cruzar la meta en quinta y octava posición, respectivamente.

La explosiva etapa en territorio italiano no era la más favorable para ninguno de los dos, más habituados a los puertos largos que marcarán la ronda española, pero ambos se mantuvieron en cabeza hasta los metros finales de la segunda etapa. Gracias a su resultado, Ayuso se viste con el maillot blanco de mejor joven.

De cara a la última etapa íntegramente disputada en Italia, el escalador español se sitúa noveno en la general, a tan solo 12 segundos del vencedor de la jornada y nuevo líder, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Mientras tanto, el Renewi Tour concluyó el domingo con un sólido tercer puesto final de Tim Wellens, que volvió a ser protagonista en carrera. El campeón belga no pudo asestar el golpe decisivo en la quinta y última etapa, aunque lo intentó con insistencia.

Con tres frentes abiertos, el domingo fue una jornada intensa para el UAE Team Emirates-XRG, que peleó por los podios en varias competiciones. En Alemania, Jhonatan Narváez cerró una gran semana en la Lidl Deutschland Tour, donde logró una victoria parcial y el segundo puesto en la general.

El campeón ecuatoriano no disputó el esprint masivo que decidió la última etapa, pero entró con seguridad para asegurar su plaza en el podio. Se trata de su segundo podio en una clasificación general esta temporada, un resultado que confirma su excelente estado de forma antes de sus próximos objetivos.