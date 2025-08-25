Líder de los Emiratos Árabes Unidos llega a Egipto para una visita fraternal

EL ALAMEIN (Egipto), 25 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a la ciudad de Nueva Alamein en una visita fraternal a Egipto.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alamein, fue recibido por el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi. Los dos mandatarios mantuvieron una conversación cordial en la que destacaron las relaciones históricas que unen a ambos países.

Mohamed bin Zayed agradeció a Abdel Fattah El-Sisi por la acogida recibida. Por su parte, El-Sisi destacó el especial afecto y la alta consideración que el presidente emiratí tenía entre el pueblo egipcio, como parte de la relación forjada por el fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, con el pueblo egipcio.