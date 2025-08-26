La Oficina Nacional de Medios remite a la Fiscalía a varios usuarios de redes sociales

ABU DABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — La Oficina Nacional de Medios ha remitido a un grupo de usuarios de redes sociales a la Fiscalía Federal por violar las normas de contenido en estas plataformas.

El organismo explicó que su equipo de supervisión trabaja las 24 horas para detectar infracciones con precisión, notificar a los usuarios de sus incumplimientos y exhortarles a cumplir las normativas y leyes con el fin de evitar responsabilidades legales.

Subrayó que estas medidas tienen como objetivo garantizar un entorno mediático responsable y proteger a la sociedad de contenidos no constructivos, e instó a todos los usuarios a participar en las redes sociales de acuerdo con los valores y principios éticos de la comunicación.

En marzo, la Oficina Nacional de Medios ya había publicado un comunicado en el que subrayaba la importancia de que los usuarios de redes sociales en Emiratos respeten los valores del país, como el respeto, la tolerancia y la convivencia.

El texto añadía que la oficina, en cooperación con las autoridades competentes, emprenderá acciones legales contra quienes incumplan estas directrices, en línea con las leyes de Emiratos, que buscan garantizar un entorno digital seguro y equilibrado que fomente el respeto mutuo.