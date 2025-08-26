Jequesa Fátima: “Las mujeres emiratíes son el latido de la sociedad y el pilar de la prosperidad”

ABU DABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — La jequesa Fátima bint Mubarak, conocida como la Madre de la Nación, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia, afirmó que las mujeres emiratíes representan “el latido de la sociedad de Emiratos y la base de su unidad y de su progreso sostenible”.

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer emiratí, que este año se conmemora bajo el lema “De la mano, celebramos 50 años”, jequesa Fátima destacó que la efeméride es un homenaje al inspirador recorrido de las mujeres emiratíes, cuya determinación y perseverancia han desempeñado un papel fundamental en el renacimiento integral de la nación.

En una entrevista con la agencia WAM, subrayó que la coincidencia de esta jornada con el Año de la Comunidad pone de relieve el papel estratégico de la familia y de la mujer en el fortalecimiento de los principales pilares de esta iniciativa nacional, reflejo de la visión del liderazgo emiratí en la consolidación de valores y la cohesión social.

Aseguró que el empoderamiento de la mujer emiratí constituye “un modelo pionero de desarrollo y una historia nacional de éxito continuo”, resultado de una estrategia a largo plazo y de políticas estructuradas, guiadas por la convicción de que la igualdad impulsa el desarrollo sostenible y contribuye a la creación de una sociedad productiva, cohesionada y competitiva a escala global.

Jequesa Fátima destacó que las mujeres siguen siendo “la piedra angular de la vida familiar y una fuerza motriz de cohesión social”. Explicó que, en el Año de la Comunidad, el empoderamiento femenino contribuye directamente a reforzar la sostenibilidad de la cohesión social y la convivencia en el conjunto de la sociedad.

Recordó que apoyar y empoderar a las mujeres ha sido siempre una política bien asentada en Emiratos, que avanza ahora en la aplicación de la Política Nacional de Empoderamiento de la Mujer 2023-2031, bajo el lema “Colaboramos por el mañana”.

Lanzada en 2023, esta estrategia busca garantizar la participación equitativa y plena de las mujeres en todos los sectores y mejorar la calidad de vida de la sociedad. El plan establece un marco de referencia para orientar a responsables políticos de organismos federales y locales, así como al sector privado y a la sociedad civil, en la promoción del liderazgo femenino en el país.

Jequesa Fátima recalcó la necesidad de aunar esfuerzos entre los sectores público, privado y comunitario para reforzar el papel de la familia y respaldar iniciativas que fortalezcan los vínculos entre sus miembros. Añadió que, bajo la guía del liderazgo, Emiratos sigue aplicando estrategias integrales e innovadoras para apoyar a las familias y promover el avance de todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, puso en valor la creciente proyección internacional de las mujeres emiratíes, que representan al país en foros globales y reflejan la solidez de su trayectoria de empoderamiento. Subrayó que sus responsabilidades en organizaciones internacionales evidencian la confianza de la comunidad global en su capacidad para abordar cuestiones clave con eficacia y competencia.

La Madre de la Nación remarcó que las mujeres desempeñan un papel esencial en la economía nacional, motor del desarrollo sostenible e inclusivo, algo posible gracias al entorno favorable generado por el liderazgo emiratí y a su firme confianza en las capacidades femeninas.

También subrayó su papel vital en la preservación de la familia, descrita como “la piedra angular de la sociedad y la base de su cohesión en la defensa de la patria y de sus logros”.

Jequesa Fátima concluyó afirmando que, en el Año de la Comunidad, Emiratos celebra con orgullo los logros de su Unión, trabajando codo con codo para reforzar la unidad, profundizar en la cohesión social, fortalecer la cultura de la responsabilidad compartida y mirar con confianza hacia un futuro lleno de oportunidades, excelencia y éxito.