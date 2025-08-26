Space42 firma un memorando estratégico con Angola

LUANDA, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Space42, la empresa emiratí de tecnología espacial impulsada por inteligencia artificial, anunció este martes la firma de un amplio memorando de entendimiento (MoU) con el Servicio de Inteligencia Militar y Seguridad de Angola (SISM).

La asociación estratégica, con una vigencia de cinco años, abarca la colaboración tecnológica avanzada en múltiples ámbitos, entre ellos las comunicaciones por satélite, la observación terrestre, la inteligencia artificial, las plataformas de gran altitud, los drones de seguridad nacional, las soluciones de control fronterizo y el desarrollo de centros de mando y control.

El acuerdo fue rubricado en Luanda en presencia de Sulaiman Al Ali, director comercial de Space42, y de altos mandos militares angoleños.

Space42 ya cuenta con una sólida presencia operativa en Angola, donde ofrece cobertura total a través de su servicio de banda ancha satelital YahClick. Esta infraestructura se verá reforzada con la incorporación de nuevas soluciones del avanzado sistema satelital Thuraya-4, lo que refleja el compromiso a largo plazo de la compañía con el mercado angoleño y convierte este memorando en una evolución natural de su relación.

“Estamos muy ilusionados con esta asociación y con lo que significa para Angola”, declaró Sulaiman Al Ali. “Tras años de servir al pueblo angoleño con nuestros servicios satelitales, este MoU representa la evolución natural de nuestro compromiso con el país. Cuando el general Massano y su equipo nos visitaron en Emiratos, vimos su genuino interés en cómo nuestra tecnología espacial y nuestras soluciones de inteligencia artificial podían marcar una diferencia real, no solo en materia de seguridad nacional, sino también en la vida cotidiana de los angoleños. Esta colaboración se apoya en nuestra relación de largo recorrido y abre la puerta a crear juntos algo verdaderamente significativo”.

El acuerdo es fruto directo de los encuentros de alto nivel celebrados recientemente en Emiratos Árabes Unidos entre el general João Pereira Massano, jefe del SISM, y el equipo directivo de Space42. Durante esas sesiones, la compañía realizó demostraciones en directo y presentaciones técnicas que mostraron sus capacidades en inteligencia espacial y soluciones basadas en IA, lo que generó un notable interés en la delegación angoleña y allanó el camino para la cooperación ahora formalizada.

Según lo estipulado, ambas partes colaborarán en el desarrollo e implementación de soluciones en siete áreas prioritarias:

Tecnologías de comunicaciones por satélite: sistemas avanzados basados en la infraestructura espacial de Space42.

Observación terrestre: imágenes de alta resolución y capacidades de inteligencia geoespacial.

Inteligencia artificial: análisis automatizados y procesamiento inteligente de datos.

Plataformas de gran altitud (HAPS): desarrollo y despliegue de sistemas para comunicaciones y observación terrestre.

Drones de seguridad nacional: sistemas no tripulados especializados en vigilancia y seguridad fronteriza.

Soluciones de control fronterizo: sistemas tecnológicos integrados para mejorar la monitorización de fronteras.

Centro de mando y control: creación de un centro unificado de operaciones y comunicaciones.

Este memorando consolida la expansión de Space42 en África y refuerza su compromiso de apoyar a gobiernos socios con tecnología espacial avanzada y soluciones basadas en inteligencia artificial.