La Unión General de Mujeres firma un memorando de entendimiento con el Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer de Angola

LUANDA, 26 de agosto de 2025 (WAM) — En presencia del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y del presidente de la República de Angola, João Lourenço, la Unión General de Mujeres (UGM) firmó un memorando de entendimiento (MoU) con el Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer (MASFAMU) de Angola. El acuerdo se rubricó durante la visita de Estado de Mohamed bin Zayed a Luanda y refleja la solidez de la asociación estratégica entre ambos países.

El documento fue firmado por Ana Paula do Sacramento Neto, ministra de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer de Angola, y por Noura Khalifa Al Suwaidi, secretaria general de la Unión General de Mujeres. El memorando tiene como objetivo reforzar la cooperación bilateral mediante el lanzamiento de programas y proyectos conjuntos en los ámbitos de la educación, la ciencia, la economía, la salud y el medio ambiente. También contempla iniciativas para apoyar el bienestar económico de las mujeres y el intercambio de ideas y experiencias en programas de empoderamiento profesional, abriendo nuevos horizontes para que puedan destacar y liderar en el ámbito laboral.

Con este motivo, Al Suwaidi señaló que la firma del memorando se enmarca en las directrices del liderazgo emiratí y de Su Alteza Sheikha Fátima bint Mubarak, Madre de la Nación, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia.

“Estas directrices buscan reforzar el apoyo y el empoderamiento de la mujer a nivel local e internacional, además de ampliar la cooperación con países amigos”, añadió.

Al Suwaidi subrayó que esta cooperación conjunta refleja el compromiso de Emiratos con la promoción del papel de la mujer a escala global, consolidando su posición como socias clave en el desarrollo y como un modelo inspirador de influencia y creatividad.