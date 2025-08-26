Emiratos lleva a cabo el 81º lanzamiento aéreo de ayuda sobre Gaza

GAZA, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos continúa con su apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza al realizar este martes el 81º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania e Indonesia.

El envío incluía cantidades de alimentos esenciales, preparados con el apoyo de instituciones y organizaciones benéficas emiratíes, para atender las necesidades de la población en medio de las graves condiciones humanitarias que atraviesa la Franja.

Con esta entrega, la ayuda total lanzada por vía aérea en el marco de la operación ha superado las 4.076 toneladas de alimentos y otros suministros básicos, lo que reafirma el compromiso inquebrantable de Emiratos con el apoyo al pueblo palestino y el refuerzo de su resiliencia.

Estas iniciativas subrayan el papel pionero de Emiratos en los esfuerzos internacionales de socorro, movilizando la cooperación regional e internacional y reforzando la tradición solidaria del país para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por crisis.