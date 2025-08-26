La presidenta de la Unión de Mujeres Palestinas: el apoyo de Emiratos refuerza la resiliencia de las palestinas

EL CAIRO, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Amal Al-Agha, presidenta de la Unión de Mujeres Palestinas en El Cairo, elogió a Emiratos Árabes Unidos y a la Unión General de Mujeres por el respaldo esencial brindado a las mujeres palestinas. Subrayó que la ayuda humanitaria y alimentaria constante ha sido clave para que las palestinas resistan y afronten los desafíos permanentes en Gaza.

En declaraciones a la agencia WAM, Al-Agha destacó el apoyo continuado de Emiratos a organizaciones benéficas centradas en cuestiones de la mujer, así como a las mujeres que son el principal sustento de sus familias y a las estudiantes. Describió los esfuerzos de la Unión General de Mujeres como un ejemplo destacado de solidaridad árabe, especialmente por su papel en el apoyo a asociaciones de mujeres palestinas y a programas de desarrollo.

Al-Agha mencionó también las contribuciones de Emiratos a Gaza a través de las iniciativas “Chivalrous Knight” y “Pájaros de la Bondad”, que incluyen la creación de hospitales de campaña, campañas de vacunación y el suministro continuo de ayuda alimentaria. Asimismo, reconoció la implicación de Emiratos en un proyecto conjunto con Egipto para garantizar agua potable en las zonas afectadas.

La dirigente concluyó expresando su sincero agradecimiento por el apoyo constante de Emiratos y elogió a Egipto por facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.