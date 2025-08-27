Emiratos condena las violaciones israelíes de la soberanía siria y reafirma su apoyo a la estabilidad e integridad territorial de Siria

ABU DABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado con firmeza la peligrosa escalada y las violaciones cometidas por el Ejército israelí en territorio sirio, al tiempo que reafirmó su rechazo categórico a cualquier vulneración de la soberanía de Siria o amenaza contra su seguridad y estabilidad.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que las continuas incursiones de Israel en territorio sirio constituyen una violación flagrante del derecho internacional y del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 entre Siria e Israel, que Israel está obligado a respetar.

El ministerio reiteró la posición firme de Emiratos en apoyo a la estabilidad y la integridad territorial de Siria, y destacó su solidaridad con el pueblo sirio, así como el respaldo a todos los esfuerzos encaminados a garantizar sus aspiraciones de seguridad, paz, dignidad, convivencia pacífica y desarrollo.

Emiratos instó además a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas para detener los repetidos ataques contra territorio sirio y frenar la escalada, así como cualquier acción que pueda agravar las tensiones regionales y poner en riesgo la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales.