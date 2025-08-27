Emiratos celebra este jueves el Día de la Mujer emiratí

ABU DABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos celebrará este jueves, 28 de agosto, el Día de la Mujer emiratí, una fecha que cada año rinde homenaje a las contribuciones y logros de las mujeres del país bajo el respaldo de la dirección del Estado.

La conmemoración de este año se celebrará bajo el lema “De la mano, celebramos 50 años”, coincidiendo con el 50º aniversario de la Unión General de Mujeres. La efeméride refleja el espíritu de asociación social y los avances sostenidos que han alcanzado las mujeres emiratíes en las últimas cinco décadas.

El tema elegido para este año encierra un profundo significado nacional y social, pues simboliza el espíritu de participación que define la estrategia de Emiratos en materia de empoderamiento femenino y reafirma la necesidad de seguir avanzando mediante la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

La jequesa Fátima bint Mubarak, conocida como la Madre de la Nación, presidenta de la Unión General de Mujeres (UGM), del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia, es reconocida como la pionera del movimiento de mujeres en Emiratos. Ella fundó la UGM con una visión que conjuga modernidad y preservación de las tradiciones árabes e islámicas.

Con motivo de la celebración, Noura Khalifa Al Suwaidi, secretaria general de la UGM, declaró que el Día de la Mujer emiratí es “una ocasión nacional entrañable” para recordar los logros de las mujeres del país, que durante cincuenta años han demostrado su capacidad para liderar, contribuir y participar de forma decisiva en el desarrollo nacional.

En declaraciones a la agencia WAM, Al Suwaidi subrayó que la fecha refleja la visión de la dirección del Estado, convencida de que el empoderamiento femenino es esencial para el desarrollo sostenible y para construir una sociedad cohesionada y próspera. Añadió que los esfuerzos de la jequesa Fátima han sido determinantes en este proceso, reforzando el papel de las mujeres en los ámbitos social, educativo y económico, y remarcó la importancia de la cooperación entre instituciones y ciudadanía para forjar un modelo nacional que valore su contribución a la construcción del país.

Según Al Suwaidi, el Día de la Mujer emiratí encarna medio siglo de logros que marcaron la historia de las mujeres del país y sentaron unas sólidas bases para una auténtica asociación nacional.

Sobre este legado, Emiratos ocupa el puesto 13º a nivel mundial y el 1º regionalmente en el Índice de Igualdad de Género 2025 del PNUD. Entre los hitos destacan la aprobación en 2018 de la primera ley de igualdad salarial en la administración federal, así como la Ley Federal nº 33 de 2021 que regula las relaciones laborales en el sector privado y establece la obligación de igual remuneración por trabajo de igual valor.

La Estrategia Nacional para el Empoderamiento de la Mujer 2023–2031 ha consolidado estos avances. Actualmente, las mujeres ocupan el 50% de los escaños del Consejo Nacional Federal, situando a Emiratos entre los países con mayor representación parlamentaria equilibrada por género. Además, un 26% de las carteras ministeriales están dirigidas por mujeres, al frente de áreas clave como educación, cambio climático, desarrollo comunitario y asuntos familiares.

Las mujeres emiratíes representan también el 71% de los nacionales en los sectores público y privado, el 63% de los puestos de liderazgo en el Gobierno federal y el 13% de los embajadores del país en el extranjero. En el terreno empresarial, más de 25.000 mujeres de negocios poseen más de 50.000 licencias comerciales, con inversiones que superan los 60.000 millones de dirhams.

En educación y tecnología, las mujeres constituyen el 46% de las graduadas en disciplinas STEM y el 50% de la fuerza laboral nacional en el sector espacial. También representan el 55% de la fuerza laboral total del país.

Hoy, Emiratos se presenta como un modelo mundial en la protección de los derechos de las mujeres, respaldado por una amplia legislación —incluida la Constitución, leyes federales y decretos ministeriales y locales— que garantiza igualdad de oportunidades, además de mecanismos nacionales e instituciones de apoyo que han desempeñado un papel clave en superar los retos del empoderamiento femenino.

Los esfuerzos del país se extienden también al plano internacional, con iniciativas como la Iniciativa Jequesa Fátima bint Mubarak sobre Mujer, Paz y Seguridad, que refuerza el compromiso de Emiratos con la promoción del papel de las mujeres en el diálogo, la paz, la seguridad y el desarrollo.

Otros proyectos destacados incluyen el Observatorio Árabe para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, adoptado en la Cumbre de Líderes de 2023 como plataforma para impulsar el emprendimiento femenino en el mundo árabe, y la Iniciativa Jequesa Fátima para Empoderar a las Mujeres Rurales en África, centrada en el sector agrícola, además de otros programas de carácter excepcional.