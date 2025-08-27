Los líderes de Emiratos felicitan a la presidenta de Moldavia en el Día de la Independencia

ABU DABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, con motivo del Día de la Independencia del país.
Asimismo, el vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, remitieron mensajes similares a la presidenta Sandu y al primer ministro moldavo, Dorin Recean, con motivo de la celebración.