El presidente de Emiratos concluye su visita fraternal a Egipto y parte de El Alamein

EL ALAMEIN, Egipto, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, partió de la ciudad de Nueva Alamein al término de una visita fraternal a la República Árabe de Egipto.

En el aeropuerto internacional de El Alamein fue despedido por el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi.

Durante la visita, ambos mandatarios abordaron los históricos lazos de amistad entre Emiratos y Egipto y exploraron vías para reforzar aún más las relaciones en beneficio de los dos países y sus pueblos.