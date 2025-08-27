Dubai Future Foundation y Amazon lanzan un programa de economía colaborativa dentro de ‘Sandbox Dubai’

DUBÁI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — La Dubai Future Foundation y Amazon Emiratos Árabes Unidos han anunciado el lanzamiento de un programa innovador que permitirá a particulares participar en la economía colaborativa entregando paquetes de Amazon a pie directamente a los clientes.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de Amazon para unirse a Sandbox Dubai, impulsado por la Dubai Future Foundation en el ámbito de la economía colaborativa, y aprobado por el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Administración de la fundación.

El programa piloto ofrece a particulares y pequeños empresarios la posibilidad de obtener ingresos adicionales y flexibles a través de servicios de entrega a pie, especialmente en zonas densamente pobladas de Dubái. El modelo también permite aprovechar horas de trabajo ociosas y facilita que las empresas puedan escalar de manera eficiente, en línea con el compromiso de Dubái con la innovación.

Además, se espera que este sistema reduzca la dependencia de vehículos de reparto, lo que contribuiría a aliviar la congestión del tráfico y a disminuir las emisiones de carbono, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad del emirato.

Ronaldo Mouchawar, vicepresidente de Amazon para Oriente Próximo, África y Turquía, declaró:

“Estamos muy ilusionados con esta colaboración con la Dubai Future Foundation, dentro de la iniciativa Sandbox Dubai, para lanzar nuevos modelos de entrega en Dubái. Este acuerdo refuerza nuestra misión de servir a los clientes con rapidez, comodidad y fiabilidad. Seguimos comprometidos a aprovechar nuestra experiencia global, nuestra escala y nuestra tecnología para abrir nuevas posibilidades que impulsen la economía colaborativa y el emprendimiento, además de fomentar el crecimiento económico mediante una mayor flexibilidad para particulares y empresas. Esta alianza demuestra el poder de las asociaciones público-privadas para desbloquear soluciones transformadoras que acelerarán la economía digital de Dubái”.

Por su parte, Khalfan Belhoul, director ejecutivo de la Dubai Future Foundation, subrayó que la colaboración con Amazon se inscribe en la cooperación entre los sectores público y privado para desarrollar un marco legislativo que respalde la innovación en Dubái y en los Emiratos, con el lanzamiento de proyectos piloto pioneros que beneficien a la sociedad y refuercen la competitividad económica y la preparación para el futuro.

Sandbox Dubai es uno de los proyectos de transformación clave de la Agenda Económica de Dubái (D33), que busca duplicar el tamaño de la economía del emirato en la próxima década y situarlo entre las tres principales ciudades económicas del mundo.

La plataforma Sandbox proporciona un entorno seguro y realista en el que los innovadores pueden probar y desarrollar modelos de negocio, productos y servicios listos para el mercado, con apoyo experto y una supervisión regulatoria flexible. Esto facilita superar obstáculos, acelerar la entrada en el mercado y consolidar a Dubái como un centro mundial de innovación, generando además datos que permiten diseñar políticas públicas basadas en la evidencia.