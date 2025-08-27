El jeque de Sharjah recibe a la ministra de Educación

SHARJAH, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque doctor Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, recibió por la mañana en el Palacio Al Badi a Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra de Educación, y a la delegación que la acompañaba.

El jeque Sultán saludó cordialmente a la delegación y elogió la labor del ministerio en la mejora del sistema educativo. También reconoció el esfuerzo del personal de la cartera en su apoyo a escuelas, profesores y alumnos, subrayando que la educación es esencial para desarrollar capacidades y talentos, fundamentales para construir un futuro mejor.

El gobernante destacó la necesidad de aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de educación, aprendizaje y desarrollo curricular, pero subrayó que dichas prácticas deben respetar y preservar la identidad nacional, además de los valores islámicos y árabes y las costumbres locales que forman parte de la cultura emiratí. Señaló que las escuelas desempeñan un papel vital en la preservación de estos valores y en su transmisión a las generaciones futuras.

Durante el encuentro, fue informado de los planes del ministerio para el próximo curso escolar, centrados en elevar la calidad educativa para todos los alumnos. Entre las medidas figuran la modernización de los edificios escolares, la actualización de los métodos de enseñanza y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje. También insistió en la importancia de apoyar de forma continuada al profesorado, para que pueda desempeñar su labor con la máxima eficacia.

El jeque Sultán fue asimismo informado sobre las iniciativas más recientes lanzadas por el ministerio al inicio del curso, dirigidas a reforzar el proceso educativo y consolidar el papel de las escuelas en la formación de la personalidad de los estudiantes. También se le comunicó la cooperación en curso entre la cartera y distintas entidades locales y federales para avanzar en la visión del país de construir un sistema educativo pionero a escala regional y mundial.

La ministra de Educación agradeció al gobernante de Sharjah su cálida acogida y su constante apoyo a la enseñanza. Subrayó que el ministerio está desarrollando diversos programas e iniciativas destinados a dotar a los alumnos de los conocimientos y competencias necesarias para el futuro, en consonancia con los objetivos estratégicos de Emiratos Árabes Unidos.