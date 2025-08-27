Entra en vigor el Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda

ABU DABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda ha entrado oficialmente en vigor, lo que supone un avance significativo en las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Firmado en enero de 2025, el acuerdo establece un marco sólido para ampliar la cooperación económica en diversos sectores.

Se espera que el CEPA impulse el comercio bilateral anual hasta superar los 5.000 millones de dólares en 2032, un aumento notable respecto a la media actual de 1.500 millones registrada entre 2019 y 2023. El acuerdo contempla la eliminación o reducción de aranceles, la agilización de los procedimientos aduaneros y una mayor colaboración del sector privado. Este es el primer acuerdo comercial de Nueva Zelanda con un país de Oriente Próximo, un paso clave para reforzar los lazos económicos en la región.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior, afirmó: “La ratificación del CEPA entre Emiratos y Nueva Zelanda marca un hito histórico en nuestra asociación económica, fomentando la innovación y el crecimiento sostenible en beneficio mutuo. Este acuerdo no solo refuerza nuestras relaciones comerciales, sino que también abre nuevas oportunidades de inversión y colaboración del sector privado en ámbitos clave como la producción de alimentos, la educación, las energías renovables y las tecnologías avanzadas”.

Por su parte, Todd McClay, ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelanda, declaró: “Este acuerdo supone un momento transformador en la historia comercial de Nueva Zelanda. El CEPA con Emiratos no solo abre puertas a nuestros exportadores e inversores, sino que refleja nuestro compromiso compartido con el crecimiento. Esperamos profundizar nuestra asociación en sectores esenciales para nuestros pueblos —desde la alimentación y la energía hasta la innovación y la educación—”.

En virtud del CEPA, Nueva Zelanda ofrecerá acceso libre de aranceles al 100% de las importaciones procedentes de Emiratos, mientras que Emiratos concederá acceso libre de aranceles al 98,5% de los productos neozelandeses. El acuerdo refleja el compromiso de ambos países de reforzar su relación económica y maximizar los beneficios mutuos.

El programa de acuerdos CEPA forma parte esencial de la estrategia de comercio exterior de Emiratos, que aspira a alcanzar un valor total de intercambios de un billón de dólares hasta 2031 y duplicar el tamaño de su economía para superar los 800.000 millones de dólares en el mismo periodo. Desde su lanzamiento en septiembre de 2021, el programa ha cerrado acuerdos con 28 países, ampliando las relaciones comerciales y el acceso de las empresas emiratíes a mercados que abarcan casi una cuarta parte de la población mundial.