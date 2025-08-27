El gobernante de Umm Al Qaiwain recibe a la ministra de Educación

UMM AL QAIWAIN, 27 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Rashid Al Mu’alla, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Umm Al Qaiwain, recibió en la Corte Emiri a Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra de Educación.

A la reunión asistieron el jeque Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu’alla, príncipe heredero de Umm Al Qaiwain, y el jeque Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mu’alla, vicegobernante del emirado.

Durante el encuentro, la ministra informó al jeque Saud sobre las últimas novedades del Ministerio de Educación con motivo del inicio del curso académico 2025-2026.

El gobernante de Umm Al Qaiwain subrayó que la sabia dirección del país concede gran importancia a la educación en todas sus etapas, reflejo de los esfuerzos continuos por mejorar la calidad de los resultados educativos y preparar a generaciones capaces de afrontar los retos del futuro con conocimiento y ciencia, contribuyendo así al desarrollo y progreso de la nación.

El jeque Saud bin Rashid Al Mu’alla elogió los esfuerzos del Ministerio de Educación para impulsar el proceso educativo y elevar sus estándares. También destacó el papel fundamental de los docentes y del personal educativo y administrativo, subrayando que su labor conjunta es clave para garantizar el éxito del nuevo curso escolar.

Por su parte, Sarah Al Amiri expresó su agradecimiento al gobernante de Umm Al Qaiwain por su compromiso y estrecho seguimiento del sector educativo. Elogió su apoyo constante a las instituciones académicas del emirato y su dedicación a ofrecer un entorno de aprendizaje óptimo para alumnos y profesores. Afirmó que este respaldo refuerza la calidad y la sostenibilidad de la educación en Umm Al Qaiwain.

A la reunión asistieron también varios jeques y altos cargos.