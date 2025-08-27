CONDOR firma un acuerdo con la húngara 4iG S&D para crear un centro regional de soluciones no letales avanzadas

ABU DABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — CONDOR, empresa brasileña líder en tecnologías no letales e integrada en el grupo emiratí EDGE, ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con 4iG Space and Defence Technologies (S&D), uno de los principales grupos de telecomunicaciones, tecnologías de la información e industria de defensa en Hungría y los Balcanes Occidentales, para estudiar la creación de un centro regional de soluciones no letales avanzadas en Hungría.

En virtud del acuerdo, ambas compañías explorarán oportunidades para producir en suelo húngaro este tipo de soluciones, incluyendo posibles transferencias de tecnología, fabricación, programas de formación y capacitación, así como iniciativas conjuntas de investigación.

Frederico Aguiar, consejero delegado de CONDOR, afirmó: «Con el sólido respaldo de EDGE, nuestra asociación con 4iG S&D supone un paso estratégico para impulsar la industria de defensa de Hungría y apoyar el ecosistema de seguridad europeo en su conjunto. Este memorando refleja nuestro compromiso compartido de ofrecer soluciones soberanas y localizadas que refuercen las capacidades de las fuerzas de seguridad de Europa Central. Al fomentar alianzas duraderas en el continente, aspiramos a catalizar la innovación, reforzar la cooperación industrial y contribuir al desarrollo de tecnologías de nueva generación que protejan nuestras sociedades».

Por su parte, István Sárhegyi, consejero delegado de 4iG SDT, señaló: «El objetivo de esta alianza a largo plazo con EDGE es impulsar desarrollos conjuntos competitivos a nivel internacional y acordes con los requisitos tecnológicos y de política de seguridad de los países miembros de la OTAN. El acuerdo firmado con CONDOR abre la posibilidad de sentar las bases de un centro regional en el ámbito de soluciones de defensa de impacto limitado, a través de desarrollos conjuntos, transferencia de conocimiento y sinergias industriales. Se trata de un excelente ejemplo y marca además el inicio de una cooperación transcontinental».

El memorando sobre soluciones no letales avanzadas se suma a la cooperación que EDGE mantiene con 4iG S&D. El pasado mes de julio, ambas compañías suscribieron tres acuerdos para establecer una amplia cooperación industrial entre Emiratos Árabes Unidos y Hungría, que incluye el desarrollo y producción conjunta del sistema de defensa aérea SKYKNIGHT, las municiones merodeadoras SHADOW 25 y SHADOW 50, así como las soluciones no tripuladas de control del tráfico aéreo VEGA y ORION.

Estos acuerdos reflejan el compromiso continuo de EDGE con el fortalecimiento de sus vínculos con ecosistemas europeos clave de defensa, a través de asociaciones dinámicas y el desarrollo conjunto de soluciones listas para la exportación que respondan a las crecientes necesidades de modernización de los países de la OTAN.