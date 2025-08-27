Abdulla Al Hamed: “Las mujeres emiratíes son socias clave en el futuro de la nación y un modelo de entrega”

ABU DABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos Árabes Unidos y del Consejo de Medios del país, afirmó que las mujeres emiratíes se han convertido en un pilar central para definir el futuro de la nación y en protagonistas activos de su renacimiento y progreso.

Al Hamed subrayó que las mujeres emiratíes representan un modelo de dedicación y creatividad, que contribuye con gran eficacia a consolidar la economía del conocimiento y a reforzar la posición del país en la escena internacional.

Con motivo del Día de la Mujer emiratí, destacó los notables avances logrados en materia de empoderamiento femenino gracias al apoyo y la visión del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que siempre ha otorgado la máxima atención a las mujeres y ha hecho de su participación un pilar esencial del progreso nacional. Como resultado, señaló, las emiratíes se han convertido en verdaderas socias en la definición de las políticas del Estado.

Según Al Hamed, los logros alcanzados reflejan la profunda confianza que disfrutan por parte del liderazgo y de la sociedad, encarnando un espíritu de ambición y optimismo que las distingue a la hora de afrontar los retos del futuro para construir un mañana más prometedor para las nuevas generaciones.

Expresó su mayor gratitud y reconocimiento a la jequesa Fátima bint Mubarak, “Madre de la Nación”, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia, y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia, por su papel pionero en el empoderamiento femenino y en la consolidación de su presencia a nivel nacional e internacional. Subrayó que su apoyo constante y su visión han tenido un profundo impacto a través de iniciativas y programas que han reforzado el papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.

“Las mujeres emiratíes han demostrado su capacidad para liderar transformaciones sociales, económicas y culturales. Con su competencia y creatividad han encarnado un modelo ejemplar de participación activa en el presente y el futuro de la nación”, afirmó.

El presidente de la Oficina Nacional de Medios señaló que el Día de la Mujer emiratí es una ocasión importante para celebrar su papel pionero en el desarrollo y la prosperidad del país. Subrayó que hoy forman un puente entre el legado de un pasado orgulloso y las perspectivas de un futuro prometedor, preservando los valores nacionales que definen la identidad al tiempo que impulsan la innovación y el liderazgo.

Concluyó asegurando: “Las mujeres emiratíes no son solo un símbolo de excelencia y logros, sino también socias clave en la sostenibilidad del desarrollo y un ejemplo vivo del espíritu emiratí, capaz de convertir la ambición en realidad, manteniendo valores auténticos que combinan humanidad, innovación, creatividad y liderazgo de futuro”.