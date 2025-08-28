Dubai Customs presenta proyectos digitales innovadores a una delegación de Angola

DUBÁI, 28 de agosto de 2025 (WAM). — Dubai Customs recibió a una delegación de la Aduana de Angola encabezada por José Vieira Nuno Lira, presidente de la Autoridad General de Impuestos del país africano, acompañado por altos cargos.

La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano la experiencia pionera de Dubai Customs y sus proyectos digitales innovadores para modernizar las operaciones aduaneras.

Mansoor Al Malik, director ejecutivo de la División de Políticas y Legislación de Dubai Customs, junto con varios responsables de departamento, dio la bienvenida a la delegación. Al Malik subrayó el compromiso de la entidad con el intercambio de conocimientos con administraciones aduaneras de todo el mundo, en línea con la visión de Dubái de reforzar la cooperación internacional y avanzar en los procedimientos aduaneros. Señaló que estos esfuerzos contribuyen a la resiliencia de las cadenas de suministro globales, respaldan la economía mundial y abren nuevas vías para la colaboración, el intercambio de conocimientos y la adopción de mejores prácticas.

La delegación angoleña fue informada sobre las principales iniciativas digitales de Dubai Customs, entre ellas el Smart Risk Engine, diseñado para identificar envíos de alto riesgo y agilizar el despacho de aduanas; el Programa de Operador Económico Autorizado, que facilita la actividad de las empresas adheridas y mejora la eficiencia de la cadena de suministro; y la plataforma digital Makzni para la gestión de almacenes.

La visita incluyó asimismo un recorrido por la sala de control principal y por Cargo Village para conocer los últimos sistemas de protección fronteriza y los procedimientos de manipulación de mercancías.

Al término del encuentro, la delegación angoleña elogió el modelo avanzado de Dubai Customs en gestión aduanera moderna y expresó su interés en beneficiarse de su experiencia, además de ampliar las vías de cooperación técnica entre ambas partes.