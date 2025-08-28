El UAE Team Emirates-XRG logra una brillante victoria en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España

FIGUERES, España, 28 de agosto de 2025 (WAM) — El UAE Team Emirates-XRG se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj por equipos. El conjunto emiratí superó en ocho segundos al Visma-Lease a Bike, segundo clasificado en Figueres, un margen suficiente para hacerse con el triunfo y situar a João Almeida y Juan Ayuso en los primeros puestos de la general.

Con una media de algo menos de 57 km/h a lo largo de los 24,1 kilómetros de recorrido, el UAE Team Emirates-XRG firmó una actuación fulgurante que eleva a 74 las victorias del equipo en la temporada 2025. El tiempo final fue de 25 minutos y 26 segundos.

Gracias a este triunfo, Juan Ayuso, João Almeida y Marc Soler ascendieron a la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, en la clasificación general, dejando al UAE Team Emirates a solo ocho segundos del líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard.