El presidente de Somalia recibe a Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan

MOGADISCIO, 28 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de la República Federal de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, recibió al jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, al inicio de una visita de trabajo a la capital somalí.

Shakhboot bin Nahyan transmitió los saludos del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y del vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, junto con sus deseos de más progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Somalia.

Por su parte, el presidente Mohamud trasladó sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed, al vicepresidente Mohammed bin Rashid y al vicepresidente Mansour bin Zayed, y expresó sus mejores deseos de desarrollo y crecimiento para el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario somalí dio la bienvenida a la visita de Shakhboot bin Nahyan. El encuentro repasó las estrechas relaciones bilaterales entre ambos países y las vías para reforzarlas, así como los esfuerzos conjuntos para ampliar y desarrollar la cooperación en distintos ámbitos, de manera que se beneficien mutuamente los dos Estados y sus pueblos.