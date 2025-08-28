La Cámara de Comercio de Ajman explora la cooperación económica con la Embajada de Perú

AJMAN, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Salem Al Suwaidi, director general de la Cámara de Comercio de Ajman, recibió a Alberto Alejandro Farje Orna, embajador de Perú en Emiratos Árabes Unidos, y a la delegación que le acompañaba, para abordar la cooperación económica y coordinar esfuerzos conjuntos destinados a ampliar el comercio bilateral y las inversiones mutuas.

Las conversaciones incluyeron oportunidades de colaboración en sectores clave y destacaron las capacidades disponibles tanto en Ajman como en Perú.

El encuentro, celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Ajman, contó también con la presencia de Mohamed Ali Al Janahi, director ejecutivo del área de Servicios de Apoyo a los Miembros, y de Fatima Yaqoob, responsable de la Sección de Atracción de Inversiones.

Durante la reunión, Al Suwaidi reafirmó el compromiso de la Cámara de Ajman de tender puentes de cooperación con países de todo el mundo, y elogió el desarrollo constante de las relaciones entre Emiratos y Perú.

Se exploraron perspectivas de cooperación en industrias alimentarias, productos agrícolas y textiles, con el objetivo de abrir nuevos horizontes para asociaciones de inversión y potenciar el intercambio comercial. Los participantes subrayaron la importancia de diversificar los canales de cooperación para incrementar el comercio bilateral, aprovechando la diversidad de mercados y las oportunidades prometedoras. También incidieron en la necesidad de intercambiar información y datos estadísticos, así como de coordinar esfuerzos en la organización de foros económicos especializados con la participación de líderes empresariales e inversores de ambos países.

La Cámara de Comercio de Ajman presentó una panorámica de las principales oportunidades de inversión en sectores vitales como la industria, el turismo, la educación, la sanidad y la construcción, y destacó los esfuerzos del emirato para impulsar un entorno empresarial flexible que facilite la actividad económica.

El embajador de Perú subrayó la amplitud de oportunidades de cooperación entre su país y Ajman. Elogió las fortalezas económicas de ambas partes y reiteró el compromiso de su gobierno de reforzar las relaciones comerciales e industriales, además de ampliar el alcance de las asociaciones.

Al término de la reunión, Al Suwaidi y el embajador peruano intercambiaron escudos y obsequios, y ambas partes coincidieron en la importancia de promover futuros intercambios de delegaciones comerciales.