Hamdan bin Mohammed elogia el rendimiento excepcional de los estudiantes y confía en su papel para forjar el futuro de Dubái

DUBÁI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, además de presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, felicitó a los mejores alumnos de secundaria por sus logros a lo largo del curso académico 2024-2025.

En total, 40 estudiantes emiratíes y residentes de centros públicos y privados fueron reconocidos en el marco del Programa de Reconocimiento y Apoyo a los Mejores Estudiantes de Dubái. Los jóvenes obtuvieron las calificaciones más altas en colegios que siguen el currículo del Ministerio de Educación de Emiratos, así como los sistemas estadounidense, británico y del Bachillerato Internacional.

En mensajes personales dirigidos a los alumnos, el jeque Hamdan destacó el orgullo por sus resultados y afirmó que sus éxitos son motivo de honor para Dubái. Les animó a seguir destacando tanto dentro como fuera de las aulas y a contribuir a construir un futuro más prometedor para el emirato.

El príncipe heredero felicitó igualmente a los padres, subrayando que los logros de sus hijos son fruto tanto de su esfuerzo como del apoyo familiar, y representan un modelo inspirador para el futuro de Dubái.

El programa refleja la visión del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de Emiratos y gobernante de Dubái, de que invertir en las personas es la base del desarrollo sostenible.

La iniciativa busca reconocer y recompensar a estudiantes destacados, fomentar la excelencia académica y ofrecer apoyo a jóvenes talentos. También contempla oportunidades de formación en instituciones de educación superior de prestigio, dotando a los alumnos de competencias en liderazgo y emprendimiento, reforzando su competitividad y permitiéndoles contribuir de forma efectiva al modelo de desarrollo del emirato.

Entre los beneficios previstos figuran becas nacionales e internacionales para los alumnos emiratíes con mejores expedientes. Cada estudiante premiado recibirá además una recompensa económica y, en el caso de los residentes, descuentos en universidades internacionales de Dubái. Asimismo, se concede prioridad de acceso al visado dorado para los alumnos más brillantes y sus familias, conforme a la normativa vigente.