El Ministerio de Exteriores de Emiratos recibe las credenciales del nuevo embajador de Ucrania

ABU DABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Omar Obaid AlHesan AlShamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió la copia de las credenciales de Oleksandr Balanutsa, nuevo embajador de Ucrania en el país.

AlShamsi dio la bienvenida al diplomático y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones, al tiempo que reafirmó el interés de Emiratos en profundizar y desarrollar la cooperación bilateral con Ucrania en diversos ámbitos.

Oleksandr Balanutsa expresó su orgullo por representar a su país en Emiratos y elogió la destacada posición regional e internacional del Estado bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Emiratos Árabes Unidos y Ucrania mantienen relaciones destacadas en varios sectores de interés común. Ambos países buscan ampliar esta asociación con el fin de atender sus intereses mutuos y promover un desarrollo sostenible para ambas naciones amigas.