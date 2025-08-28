El aeropuerto de Sharjah recibe vuelos de Fly Cham hacia Damasco y Alepo

SHARJAH, 28 de agosto de 2025 (WAM) — La Autoridad Aeroportuaria de Sharjah (SAA) anunció el inicio de las operaciones de la aerolínea siria Fly Cham en el emirato, con vuelos a partir de este jueves 28. La llegada de la compañía supone un paso importante para consolidar al aeropuerto como centro de conexión regional e internacional, además de reforzar su estrategia de ampliar la red de rutas y la conectividad aérea con países vecinos, ofreciendo a los pasajeros más opciones y comodidad.

El vuelo inaugural de Fly Cham aterrizó en Sharjah en presencia de Ahmed Al Hmoudi, director del Departamento de Atención al Cliente del aeropuerto, y de Hamdi Khalaf, director comercial de la compañía, junto a responsables y representantes de ambas partes.

Fly Cham operará cinco vuelos semanales entre Damasco y Sharjah, con llegadas a las 14.00 y salidas a las 15.00, utilizando aeronaves Airbus A320. Asimismo, ofrecerá dos vuelos semanales entre Alepo y Sharjah, con salidas a las 4.30 y llegadas a las 5.30, ampliando así las opciones de viaje entre Siria y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de la SAA, Ali Salim Al Midfa, subrayó que la incorporación de Fly Cham es un refuerzo a la estrategia de expansión del aeropuerto y a sus esfuerzos por fortalecer la conectividad aérea regional. Destacó que el nuevo servicio responde a una creciente demanda y proporciona a los viajeros más flexibilidad, favoreciendo la movilidad y los vínculos con familiares y allegados.

“Nos complace dar la bienvenida a Fly Cham en la creciente red de aerolíneas que operan a través del aeropuerto de Sharjah. Su presencia confirma la solidez de nuestra infraestructura y la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros socios. La SAA mantiene su compromiso a largo plazo de garantizar una experiencia de viaje segura, fluida y eficiente, en línea con nuestra misión de ampliar la red de rutas y mantener un entorno operativo a los más altos estándares internacionales, consolidando así el estatus de Sharjah como un importante centro regional en el sector aéreo”, afirmó Al Midfa.

Por su parte, el consejero delegado de Fly Cham, capitán Moussa Boutros, expresó su satisfacción por la cooperación con el aeropuerto de Sharjah, uno de los principales centros de aviación de la región.

“El lanzamiento de nuestros nuevos vuelos es un paso estratégico en la expansión de nuestra red y en el fortalecimiento de nuestra presencia en los mercados regionales. Nuestra elección de Sharjah refleja la confianza en su condición de centro internacional de primer nivel, conocido por su infraestructura avanzada y sus servicios, que garantizan a los pasajeros una experiencia de viaje fluida y excepcional”, señaló Boutros.

Y añadió: “En Fly Cham damos gran importancia a la creación de alianzas sólidas como la establecida con la SAA. Esta colaboración facilitará el movimiento de pasajeros, responderá a la creciente demanda de nuestros destinos y, al mismo tiempo, reforzará los lazos con Emiratos Árabes Unidos. El inicio de estos vuelos respalda nuestra visión de ofrecer opciones de viaje seguras, fiables y competitivas, en línea con nuestros planes de expansión regional a largo plazo”.