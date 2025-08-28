Emiratos refuerza la cooperación mundial sobre el agua en la 35ª Semana Mundial del Agua en Estocolmo

ESTOCOLMO, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en la 35ª edición de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo con una delegación oficial encabezada por Abdulla Balalaa, viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad.

La presencia emiratí forma parte de los preparativos conjuntos con Senegal para copresidir la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026, reflejo de su compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6): garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Bajo el lema “Agua para la acción climática”, el foro de este año analizó el papel central del agua en la construcción de resiliencia frente al clima, en la seguridad alimentaria y energética, y en el impulso al desarrollo sostenible. La próxima conferencia de 2026 ocupó un lugar destacado, con una participación activa de Emiratos en los debates.

En su intervención durante la ceremonia inaugural, Abdulla Balalaa subrayó la importancia del consenso alcanzado por los 193 Estados miembros de la ONU en torno a los seis diálogos interactivos que guiarán la conferencia:

“La adopción de los seis diálogos es un momento decisivo para la acción multilateral sobre el agua. Proporcionan un marco claro para alinear prioridades globales, garantizar la rendición de cuentas y ofrecer soluciones tangibles. Emiratos se enorgullece de haber impulsado el diálogo interactivo ‘Agua para el Planeta’, que refuerza los vínculos esenciales entre agua y clima y movilizará a los países a integrar esta cuestión en sus planes de acción climática, aprovechando el impulso generado en la COP28”.

Balalaa destacó además que la semana pasada se puso en marcha el proceso de selección de dos copresidentes para cada diálogo interactivo, e invitó a los Estados a manifestar su interés antes de mediados de octubre. El proceso concluirá antes de la Reunión Preparatoria de Alto Nivel de la conferencia, prevista en Dakar en enero de 2026.

La delegación emiratí subrayó su enfoque inclusivo hacia la conferencia de 2026, con la participación de agencias de la ONU, gobiernos, sociedad civil, academia, jóvenes y sector privado.

Los debates se centraron en las dimensiones humanitarias del agua, el papel de los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables, la participación de la juventud en los procesos globales, la financiación innovadora y la integración de la cuestión hídrica en las agendas internacionales sobre clima y biodiversidad.

Al margen del foro, Abdulla Balalaa mantuvo reuniones bilaterales con responsables suecos de Exteriores, del Ministerio de Clima y Empresas, de la Agencia de Energía, del Instituto Real de Tecnología (KTH), del Centro Sueco de Tecnología Nuclear (SKC) y de la Secretaría de Asuntos Polares y Árticos. También se entrevistó con Hani Sewilam, ministro egipcio de Recursos Hídricos e Irrigación, para abordar la cooperación regional y prioridades comunes en materia de seguridad hídrica.

Balalaa estuvo acompañado por Ghasaq Shaheen, embajadora de Emiratos en Suecia, quien destacó la importancia de fortalecer la colaboración bilateral en sostenibilidad, agua e innovación.

La participación emiratí demuestra su compromiso con la cooperación internacional y la seguridad hídrica global. De cara al futuro, Emiratos y Senegal aspiran a que la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026 se convierta en un punto de inflexión histórico que unifique los esfuerzos mundiales y acelere la acción en favor de un futuro sostenible.