Consejo de Seguridad: la misión de paz de la ONU en Líbano se prorroga por “última vez”

NUEVA YORK, 29 de agosto de 2025 (WAM) — La misión de paz de la ONU que patrulla la llamada Línea Azul de separación entre Israel y Líbano recibió el apoyo unánime del Consejo de Seguridad para extenderse hasta el 31 de diciembre del próximo año.

Sin embargo, la resolución establece que, a partir de esa fecha, comenzará un proceso de “reducción y retirada ordenada y segura” de un año, en estrecha coordinación con el Gobierno libanés, según informó Naciones Unidas en un comunicado.

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) fue creada en 1978 por el Consejo de Seguridad para supervisar la retirada de las tropas israelíes del sur del país y desde entonces ha desempeñado un papel clave en la vigilancia de la seguridad en la región.

Durante el periodo de repliegue, tras el final del próximo año, la resolución indica que la FINUL seguirá autorizada a proporcionar seguridad y apoyo al personal de la ONU, además de “mantener conciencia situacional” en torno a sus puestos y bases.