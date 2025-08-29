La Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi abre este sábado

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — La 22ª edición de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX) se celebrará del 30 de agosto al 7 de septiembre en el ADNEC Centre Abu Dhabi. El certamen, el mayor de su género en Oriente Próximo y el norte de África, está dedicado a la cultura y el patrimonio emiratíes en disciplinas como la cetrería, la caza, la equitación, la pesca y los deportes al aire libre.

Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente del Club de Cetreros de Emiratos, la edición de 2025 se perfila como la mayor desde el lanzamiento del evento en 2003. Está organizada por el grupo ADNEC, de la empresa Modon Holding, en cooperación con el Club de Cetreros de Emiratos.

El salón abrirá diariamente de 11.00 a 22.00 horas y contará con un amplio programa que incluye subastas de halcones, carreras de camellos y espectáculos ecuestres. Participarán aficionados, expertos y expositores de todo el mundo, con la presencia de empresas y marcas especializadas en 15 sectores distintos que mostrarán los últimos equipos y tecnologías.

Durante los nueve días de feria, los asistentes podrán participar en seminarios, debates, competiciones y actividades diversas. Una de las temáticas centrales será la importancia de las prácticas de caza sostenible en el siglo XXI, con ponencias sobre el compromiso de Emiratos con la conservación y la protección de la fauna local. También se exhibirán soluciones innovadoras en sostenibilidad, destacando el papel del país en la preservación de las tradiciones cinegéticas sostenibles.

La superficie total de la exposición aumentará un 7% respecto al año pasado, hasta los 92.000 metros cuadrados. El número de países representados asciende a 68, con la incorporación de 11 nuevos.

La edición de 2025 introduce cuatro nuevos sectores: el dedicado al camello, que pone en valor la tradición regional vinculada a este animal; el sector del saluki árabe, que reconoce la importancia cultural de esta raza canina; el de cuchillos, con piezas tradicionales de caza; y el Souq, donde se ofrecerán artesanías y productos típicos.

La organización de ADIHEX 2025 refuerza la posición de Abu Dabi como referente global en grandes eventos culturales y exposiciones. El ADNEC Centre ofrece una plataforma única para que líderes del sector, expertos y aficionados compartan innovaciones en caza, equitación, patrimonio y estilo de vida al aire libre.

El equipo de operaciones del ADNEC ha desplegado un plan integral para gestionar el tráfico en el recinto, facilitar el acceso al aparcamiento, garantizar un flujo ágil y la entrada sin contratiempos de expositores, visitantes, delegados y personalidades. Se aplicarán estrictos protocolos de seguridad para proteger a todos los asistentes.

La empresa Capital Events, división de gestión de eventos del grupo ADNEC, ha organizado esta edición en colaboración con el Club de Cetreros de Emiratos, reuniendo a expositores de todo el mundo y mostrando las últimas innovaciones. Por su parte, Capital 360 Event Experiences contribuye con servicios de producción y montaje de estands, aprovechando su experiencia internacional en la organización de grandes citas.

Con varios hoteles situados a poca distancia del recinto, el ADNEC Centre Abu Dhabi ofrece una infraestructura ideal para recibir a visitantes, expositores y participantes internacionales en este que ya se considera uno de los principales eventos mundiales del sector.