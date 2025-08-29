La plataforma ‘UAE Verify’ ha emitido más de 25 millones de documentos certificados

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — La plataforma UAE Verify, dependiente de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y del Gobierno Digital (TDRA), ha emitido más de 25,2 millones de documentos digitales certificados desde su lanzamiento a mediados de enero de 2022.

Creada por la TDRA, la herramienta permite a organismos públicos y a entidades privadas verificar de manera inmediata la autenticidad de documentos digitales emitidos por autoridades gubernamentales, sin necesidad de presentar originales en papel ni copias compulsadas.

La plataforma desempeña un papel clave en la transformación digital de Emiratos Árabes Unidos y actualmente da soporte a la verificación de 58 tipos de documentos digitales, emitidos por 23 organismos gubernamentales federales y locales.

UAE Verify utiliza tecnología blockchain, un registro compartido, inmutable y en tiempo real empleado para almacenar transacciones financieras, contratos y distintos tipos de documentos. Este sistema garantiza la autenticidad de los datos, facilita el intercambio seguro de información y protege la privacidad de los usuarios.

La plataforma también permite a ciudadanos e instituciones convertir sus documentos en versiones digitales autenticadas, con altos niveles de seguridad y confidencialidad.